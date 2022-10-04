Екатеринбург, 4 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Свердловской области два будущих резидента особой экономической зоны «Титановая долина» инвестируют в проекты порядка 5 млрд рублей. Экспертный совет под председательством исполняющего обязанности заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина поддержал бизнес-планы.

midural.ru Инвесторы особой экономической зоны «Титановая долина»

Это суммарный объём инвестиций. Новые резиденты собираются создать в целом почти 300 рабочих мест. Ожидается, что официальные статусы будут присвоены резидентам до конца года.

Отметим, за последние десять лет объём отгруженных свердловским промышленным комплексом товаров вырос более чем в 2 раза — до 3,1 трлн рублей. «Уверенное развитие реального сектора экономики позволило обеспечить реализацию крупных социально-экономических программ, сформировать серьезный запас прочности», — отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании президиума регионального союза промышленников и предпринимателей в августе.

Так, на площадке «Верхняя Салда» Завод прессованных профилей, учредителем которого является компания «Ростехком», планирует создать высокотехнологичное производство изделий из алюминия. Объём инвестиций здесь составит 3,5 млрд рублей. Предстоит создать 199 новых рабочих мест. Окончание строительства первой очереди и выпуск промышленной продукции запланированы на апрель 2024 года.

««Титановая долина» предоставляет нам все условия для создания успешного предприятия. При выборе площадки нами рассматривались следующие факторы: максимальная поддержка проекта со стороны государства; возможность производственной кооперации с действующими резидентами; широкий набор налоговых льгот и таможенных преференций; возможность осуществить пуск производства в сжатые сроки за счет готовой инфраструктуры площадки; а также комплектация производства квалифицированным производственным и обслуживающим персоналом», — рассказал директор ЗАО «УК Ростехком» Павел Филанович.

А на площадке «Уктус» компания «Выбор-КСМ Екатеринбург» собирается построить завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства. Мощность предприятия превысит в год 900 тыс. квадратных метров этих изделий. Учредителем компании является Холдинг «Партнёр». Это группа компаний, занимающая стабильное положение на рынке региона в сфере строительства, производства строительных материалов, девелопмента. Запустить промышленное производство планируется в 2024 году. Объём инвестиций превысит 1,4 млрд рублей. Всего планируется создать 80 новых рабочих мест.

«Строительство завода в Екатеринбурге позволит нам удовлетворить растущий спрос на нашу продукцию. Екатеринбург является приоритетным потребителем элементов мощения в связи с развитием проектов по благоустройству скверов и дворовых территорий. Благодаря новому заводу мы сможем эффективно выстроить логистику по таким ключевым направлениям, как Екатеринбург, Челябинск, Пермь», — отметил генеральный директор ООО «Выбор-КСМ Екатеринбург» Максим Передреев.

Дмитрий Ионин подчеркнул, что оба проекта имеют важное социальное и экономическое значение для региона. Площадки особой экономической зоны обладают готовой сетевой и инженерной инфраструктурой, и это позволит резидентам запускать свои производства в максимально короткие сроки.

«Сегодняшнее решение об одобрении проекта двух новых резидентов — говорит о росте востребованности «Титановой долины» в нынешних экономических условиях. Напомню, что до конца 2022 года на площадке в Верхней Салде будет введена железная дорога, необходимая для доставки и перевозки грузов резидентов. Также развивается площадка и на Уктусе, где мы ведём строительство производственной инфраструктуры авиастроительного кластера, якорным резидентом которого является Уральский завод гражданской авиации», — сказал Дмитрий Ионин.

Напомним, после одобрения проектов экспертным советом с заявителем заключается соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности. Статус резидента присваивается после его регистрации в реестре резидентов ОЭЗ Министерством экономического развития РФ.