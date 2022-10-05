Кишинёв, , 10:39 — REGNUM Если оппозиционным партиям Молдавии удастся добиться досрочных парламентских выборов, то правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) ещё сможет попасть в законодательный орган. Об этом экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в своём телеграм-канале.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если нам удастся добиться досрочных выборов весной следующего года, в новом парламенте будут социалисты, «Шор» и ПДС. Больше никого не будет», — написал Додон.

По мнению экс-президента, если досрочных выборов не будет и власть не поменяется, то у него нет уверенности, что Молдавия «выживет» до парламентских выборов 2025 года. Если же они состоятся, то депутатские мандаты могут получить и другие партии.

Напомним, Додон ранее призывал все оппозиционные партии объединиться для сноса власти в стране. По его мнению, какая бы партия не пришла на смену, она будет лучше, чем при ПДС.

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