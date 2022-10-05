Москва, 5 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В визовых центрах нескольких стран Евросоюза появились новые требования, которые станут очень серьезным барьером в получении шенгенских виз гражданами России, сообщили 5 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Marco Verch Professional Photographer Виза шенген

Одно из главных нововведений — страховка у российского заявителя теперь должна быть оформлена только в европейских компаниях. Это вызовет большие сложности, поскольку российские банковские карты за рубежом не принимаются, требуется банковская карта зарубежного банка.

То есть фактически, требование о страховке зарубежной компании, делает невозможным получение визы для большинства россиян. При этом отмечается, что отдельные страны Европы проявляют лояльность в этом вопросе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ЕС значительно сократили количество выдаваемых виз гражданам РФ.

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