Рязань, 5 октября 2022, 10:38 — REGNUM Матчи регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд стартовали 4 октября в Рязани, сообщает пресс-служба правительства региона.
В соревнованиях Ночной хоккейной лиги участвуют команды из спортсменов-любителей старше 40 лет. Первую игру во Дворце спорта «Олимпийский» посетил губернатор Павел Малков.
В новом сезоне на лёд выйдут команды муниципалитетов, предприятий и организаций, органов местной власти, любительские сообщества.