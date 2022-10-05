Рязань, , 10:38 — REGNUM Матчи регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд стартовали 4 октября в Рязани, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В соревнованиях Ночной хоккейной лиги участвуют команды из спортсменов-любителей старше 40 лет. Первую игру во Дворце спорта «Олимпийский» посетил губернатор Павел Малков.

«Хоккей очень популярен у рязанцев. Это видно и по зрителям на трибунах, и по интересу к турниру. Развитием Ночной хоккейной лиги занимается директор Дворца спорта «Олимпийский», президент областной Федерации хоккея Олег Смирнов. В новом сезоне лиги играет 46 команд — это около 1 000 хоккеистов. Больше только в Москве и в Московской области. Абсолютный рекорд для нашего региона!» — подчеркнул глава региона.

В новом сезоне на лёд выйдут команды муниципалитетов, предприятий и организаций, органов местной власти, любительские сообщества.