Уфа, 5 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. 20 млрд рублей планируют направить на строительство студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Об этом 5 октября сообщил глава БашкирииРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенческая лаборатория

Он сообщил, что все вопросы финансирования студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра окончательно решены: в Москве закончилось совещание с министром высшего образования и науки РоссииВалерием Фальковым.

«В ближайшие годы в реализацию проекта будет вложено 20 млрд рублей инвестиций, из которых 60 процентов — федеральные. Мы отдали под кампус лучшую площадку в Уфе — на южном склоне реки Белой», — сообщил глава региона.

Хабиров пояснил, что будут построены не только общежития.

«Прежде всего мы создаем современную научно-образовательную среду действительно мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры. Это огромное достижение для нашей республики, которая, конечно, должна развиваться, несмотря ни на какие внешние вызовы. Двигаемся дальше», — отметил он.

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