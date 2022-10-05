* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 10:36 — REGNUM В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестко подавили акцию протеста жителей района Навабад против нападения на школу «Кадж» и арестовали десятки юношей и девушек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Fokusutama.com

Силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из 6-й зоны безопасности города пресекли акцию протеста и после избиения протестующих радикалы арестовали нескольких юношей и девушек и увезли их в штаб-квартиру зоны.

Источники добавили, что арестованные были освобождены из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под гарантии местных влиятельных лиц.

Читайте также: Студентки в афганском Герате осудили нападение на школу в Кабуле

По информации собеседников, до этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили демонстрацию студентов и ввели боевиков на территорию кампуса университета Газни.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе теракта 30 сентября в школе «Кадж» в Западном Кабуле погибли 53 ученика, в том числе 16 жителей Газни.

Отметим, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также воспрепятствовали проведению акций протеста студентов в Нангархаре и Кунаре и не позволили им провести поминальную церемонию в память жертв теракта.