Бухарест, , 10:36 — REGNUM Правительство Румынии приступило к рассмотрению положения о введении системы государственного регулирования цен на дрова в стране. Об этом 5 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Запас дров Юлия Безуглова © ИА REGNUM

Согласно основным пунктам постановления, окончательная цена в счетах-фактурах на реализацию соответствующего вида твердотопливных материалов не должна превышать 500 леев ($102) за кубометр. При этом официальный Бухарест предусматривает скидки на оплату дров для учебных заведений и медицинских учреждений.

В случае приятия документа упомянутая государственная программа будет действовать до 31 марта 2023-го года.

Напомним, на сегодняшний день к новому отопительному сезону оказались не готовы до 45% румынских регионов. Из-за резкого подорожания стоимости древесины абсолютное большинство частных хозяйств не смогли запастись топливом для печей и каминов.