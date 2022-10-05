Севастополь, , 10:40 — REGNUM В едином госреестре юрлиц в качестве владельцев бизнеса в Крыму фигурируют граждане, чьи данные совпадают с данными членов семьи представителей киевского режима. В том числе, семьи киевского чиновника Андрея Сенченко и экс-омбудсмена Верховной рады Людмилы Денисовой, которая является авторов самых чудовищных фейков о специальной военной операции. Всего с этими семьями могут быть связаны более десятка действующих юрлиц в Крыму, в том числе владеющих объектами недвижимости, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Сенченко Yefim Petrenko.P (ПетровичКВ)

Компания «Золотой символ», владельцем которой является Дмитрий Андреевич Сенченко, чьи данные совпадают с данными сына Андрея Сенченко, является истцом в споре с правительством Севастополя. ООО требует от региональных властей выплаты многомиллионной «компенсации» за изъятые ранее активы в виде недвижимости.

Также бизнес в Крыму имеют два физлица, чьи данные полностью идентичны с данными дочерей Денисовой.

Напомним, именно Денисова является автором самых диких фейков о специальной военной операции. Ложь тогда ещё чиновницы привела к тому, что в Греции ей дали прозвище «архитектора чудовищной лжи». Свой пост омбудсмена Денисова покинула в мае 2022 года на фоне скандала. Среди претензий, высказанных в её адрес, были поездки за границу и фейки, не имеющие под собой никакой доказательной базы. Денисова, по данным СМИ, стала фигурантом антикоррупционных дел.

Андрей Сенченко, который ранее был депутатом Верховной рады и занимал руководящий пост в правительстве киевского режима, на сегодня фигурирует как глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Киева.

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