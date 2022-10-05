* талибов — запрещённая в России организация

Маймана, Афганистан, 5 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Фарьяб сообщают о смерти сына главы разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Сын маулави Гуляма Фарука, главы разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе, был застрелен в здании штаба разведки радикалов около девяти часов вечера 4 октября.

Согласно источникам, хотя этот человек не занимал официальной должности в разведывательном управлении, он злоупотреблял положением своего отца.

Собеседники добавляют, что сын главы разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит другим талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мотив этого инцидента пока не ясен.

Сообщается, что нападавший скрылся после того, как застрелил этого человека.

Следует отметить, что местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили об убийстве сына начальника разведки Фарьяба.