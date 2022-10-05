В афганском Фарьябе убит сын начальника разведки талибов*
Маймана, Афганистан, 5 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Фарьяб сообщают о смерти сына главы разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет газета «8 Собх».
Сын маулави Гуляма Фарука, главы разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе, был застрелен в здании штаба разведки радикалов около девяти часов вечера 4 октября.
Согласно источникам, хотя этот человек не занимал официальной должности в разведывательном управлении, он злоупотреблял положением своего отца.
Собеседники добавляют, что сын главы разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит другим талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мотив этого инцидента пока не ясен.
Сообщается, что нападавший скрылся после того, как застрелил этого человека.
Следует отметить, что местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили об убийстве сына начальника разведки Фарьяба.