Москва, , 10:31 — REGNUM Возможность возобновления прямого авиационного сообщения со странами АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Мьянму и Таиланд, прорабатывается в настоящее время Россией. Об этом 5 октября рассказал директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.

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«В настоящее время идёт проработка вопроса о возобновлении прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Мьянму, Таиланд», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Ноздрев уточнил, что антироссийские санкции стран Запада мешают заключению соответственных договорённостей для этого, однако добавил, что и Россия, и её партнёры по АСЕАН рассчитывают, что им удастся найти решение, которое позволит тысячам граждан этих государств летать прямыми авиарейсами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Кубу 4 октября, после полугодового перерыва из-за отмены прямых авиарейсов, прибыли два самолёта с туристами из России.