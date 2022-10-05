Якутск, 5 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Женщины Якутии организовали пошив вещей, необходимых для военнослужащих. Якутянки безвозмездно шьют аптечки, спальники, специальные сиденья и балаклавы, сообщило ЯСИА.

Администрация Новокузнецка Пункты приёмы вещей для мобилизованных в Новокузнецке

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«Мы организовали штаб вместе с общественной палатой. И с первых же дней начали собирать вещи с населения, с организаций, от тех, кто желает нам помочь», — рассказала председатель штаба помощи мобилизованным «Якутия, я с тобой!» Ирина Саввина.

В планах волонтёров также освоить пошив рюкзаков, средств индивидуальной защиты и других вещей, которые необходимы мобилизованным. Для шитья рюкзаков не хватает строп и брезента, нужны также флис и шерстяные нитки. Женщины просят помочь материалами, приносить всё необходимое можно в добровольческий штаб при общественной палате.

«Я работаю менеджером, но по образованию портная. Все мы думали, чем помочь нашим ребятам, нашей Родине. И поскольку у меня есть опыт, я люблю шить, я естественно отозвалась. У меня будет свободное время, и я буду с удовольствием приходить и помогать. Дух помощи, патриотизма здесь есть. Мы попали в такое время, когда наша помощь нужна», — отметила швея-волонтёр Татьяна Заграничнова.

Шьют экипировку в помещениях швейной фабрики. На призыв в соцсетях откликнулись более 60 добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей Якутии была доставлена во Владивосток, где сейчас находятся резервисты, 28 сентября. В том числе военнослужащие получили коврики, спальные мешки и аптечки.