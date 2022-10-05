В Якутии волонтёры шьют экипировку для мобилизованных
Якутск, 5 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Женщины Якутии организовали пошив вещей, необходимых для военнослужащих. Якутянки безвозмездно шьют аптечки, спальники, специальные сиденья и балаклавы, сообщило ЯСИА.
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В планах волонтёров также освоить пошив рюкзаков, средств индивидуальной защиты и других вещей, которые необходимы мобилизованным. Для шитья рюкзаков не хватает строп и брезента, нужны также флис и шерстяные нитки. Женщины просят помочь материалами, приносить всё необходимое можно в добровольческий штаб при общественной палате.
Шьют экипировку в помещениях швейной фабрики. На призыв в соцсетях откликнулись более 60 добровольцев.
Как сообщало ИА REGNUM, первая партия дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей Якутии была доставлена во Владивосток, где сейчас находятся резервисты, 28 сентября. В том числе военнослужащие получили коврики, спальные мешки и аптечки.