Кишинёв, , 10:29 — REGNUM Если бы экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон остался во главе партии, то подключился бы к протестам, которые начались в Кишинёве. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор partidulsor. md

«Я бы разбил палаточный городок где-то рядом. Мы ведь так и сделали в 2015 году. Возьмите центральную площадь, поставьте 300-400 палаток», — написал Додон.

Он напомнил, что в 2015 году ПСРМ таким образом уже добилась смены власти Экс-президент также отметил, что поддерживает протесты, а не партию «Шор», которая их организовала.

Напомним, Додон ушёл с поста полноценного председателя Партии социалистов в декабре 2021 года. Руководить ей стал исполнительный комитет. Исполнительным секретарём ПСРМ стал Влад Батрынча. Он заявил, что социалисты не присоединяются к протестам в Кишинёве, так как их организовала другая партия.

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