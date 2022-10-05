Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Американский шахматист Ханс Ниманн подозревается в мошенничестве более чем в 100 онлайн-партиях. Об этом 5 октября сообщает портал Chess.com.

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Отмечается, что обнаружить признаки нечестной игры со стороны 19-летнего шахматиста помогли собственные уникальные алгоритмы шахматной платформы.

По информации Chess.com, Ниманн использовал подсказки в турнирах с призовым фондом, а также в игре с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

Ранее сообщалось, что Ниманн признался в том, что жульничал на двух онлайн-турнирах, когда ему было 12 и 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, норвежский гроссмейстер, чемпион мира Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. Сначала он покинул турнир в Сент-Луисе (США) после поражения от американца, а затем сдался на втором ходу в партии онлайн-турнира.

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