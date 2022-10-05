Москва, , 10:27 — REGNUM Рынок нефти, а вместе с ним и рынки валют и ценных бумаг, остаются очень высоковолатильными, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В первую очередь влияние оказывает риск очень быстрого повышения процентной ставки ФРС США. Сигнализировать о возможности изменения денежно-кредитной политики будет в первую очередь ускорение инфляции или, наоборот, ее замедлении.

Данные по этим индексам будут представлены на следующей неделе, но помимо этого на этой неделе 6 октября будет представлена очень важная статистика по безработице и занятости в Штатах.

Если данные выйдут хуже ожиданий (что потребует от ФРС США более плавного повышения ставки), то рынок может продолжить краткосрочный рост, но если окажутся лучше — стоит ожидать продолжения нисходящей коррекции по валютам (кроме, доллара США) и на нефти.

Именно этот фактор на сегодняшний день и является ключевым в определении ценообразования на рынке сырья. Рост напряженности в геополитическом противостоянии по линии Россия — США и с рядом других недружественных стран.

Также цены на нефть сейчас толкают вверх заявления о готовности России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ пойти на сокращение добычи на 1-2 млн баррелей в день.

Стоимость нефти марки Brent сегодня, 5 октября, и до конца недели, если не будет серьезной волатильности, продолжит консолидироваться в границах $90-95 за баррель.

На валютном рынке также не все спокойно. Разговоры о прекращении торгов долларом США и евро на Московской бирже, введении санкций против ряда экспортных товаров, а также разговоры о введении потолка цен на поставляемую из России нефть приводят к серьезному укреплению рубля.

В ближайшие дни евро и доллар могут вновь устремиться в район 55-56 рублей, хотя восстановление позитива будет способствовать попыткам преодоления уровней 60-61,50 рубля», — полагает эксперт.

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