Москва, 5 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Рынок нефти, а вместе с ним и рынки валют и ценных бумаг, остаются очень высоковолатильными, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В первую очередь влияние оказывает риск очень быстрого повышения процентной ставки ФРС США. Сигнализировать о возможности изменения денежно-кредитной политики будет в первую очередь ускорение инфляции или, наоборот, ее замедлении.

Данные по этим индексам будут представлены на следующей неделе, но помимо этого на этой неделе 6 октября будет представлена очень важная статистика по безработице и занятости в Штатах.

Если данные выйдут хуже ожиданий (что потребует от ФРС США более плавного повышения ставки), то рынок может продолжить краткосрочный рост, но если окажутся лучше — стоит ожидать продолжения нисходящей коррекции по валютам (кроме, доллара США) и на нефти.

Именно этот фактор на сегодняшний день и является ключевым в определении ценообразования на рынке сырья. Рост напряженности в геополитическом противостоянии по линии Россия — США и с рядом других недружественных стран.

Также цены на нефть сейчас толкают вверх заявления о готовности России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ пойти на сокращение добычи на 1-2 млн баррелей в день.

Стоимость нефти марки Brent сегодня, 5 октября, и до конца недели, если не будет серьезной волатильности, продолжит консолидироваться в границах $90-95 за баррель.

На валютном рынке также не все спокойно. Разговоры о прекращении торгов долларом США и евро на Московской бирже, введении санкций против ряда экспортных товаров, а также разговоры о введении потолка цен на поставляемую из России нефть приводят к серьезному укреплению рубля.

В ближайшие дни евро и доллар могут вновь устремиться в район 55-56 рублей, хотя восстановление позитива будет способствовать попыткам преодоления уровней 60-61,50 рубля», — полагает эксперт.

Читайте также: Курс доллара стабилизировался в районе 59 рублей