Копенгаген, , 10:27 — REGNUM Власти Дании могут объявить общенациональные выборы 5 октября, к такому выводу пришло большое число политолог, сообщает Reuters.

Флаг Дании

Поводом для такого вывода стало то, что датские социал-демократы выступили с агитацией в крупных изданиях королевства.

На агитационных материалах она изображена в окружении партийных лидеров как левого, так и правого блоков с сообщением о политическом сотрудничестве, включая датское слово «Valg», что означает как «выбор», так и «выборы».

По мнению аналитиков, объявлением о проведении выборов премьер-министр страны Метте Фредериксен намерена обойти выдвинутый против нее вотум недоверия.