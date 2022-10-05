Москва, , 11:50 — REGNUM Специальная военная операция показала необходимость усовершенствования средств разведки, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»)

Андрей Картаполов Mil.ru

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«Главная проблема наша сегодня — это разведка, это средства, не силы, а именно средства разведки, которые позволяли бы вскрывать объекты противника на всю глубину, его оперативное построение, на стратегическую глубину», — сказал Картаполов в эфире «Соловьев Live».

«Много вопросов к командованию Воздушно-космических сил о состоянии и возможностях спутниковой группировки, вопросов к Главному разведывательному управлению Генерального штаба», — добавил парламентарий.

Депутат также коснулся вопросов недостатков в снаряжении мобилизованных.

«Есть вопросы к определенным должностным лицам, значит, должна работать военная прокуратура, должна работать военная контрразведка, должны названы быть хотя бы некоторые фамилии, кто привлечен к ответственности за это», — сказал Картаполов.