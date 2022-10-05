Симферополь, 5 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Все попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Defense.gov Николай Патрушев

«В отношении [киевского режима] важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России. Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего [жителя территории б. УССР], потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре», — сказал Патрушев в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы население территории б. УССР жило бы в условиях мира и комфорте.