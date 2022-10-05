Москва, 5 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Итогом борьбы развитых стран с ростом инфляции станет рецессия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«Рост процентных ставок в развитых странах приводит к глобальной перекачке капитала из развивающихся стран в развитые, так только они могут обеспечить большим деньгам стабильность и безопасность, — сказал он. — Именно поэтому при росте процентных ставок в развитых странах инвесторы выводят деньги, что вызывает рост инфляции в развивающихся государствах. А итогом роста инфляции и процентных ставок уже в развивающихся странах становится сильное падение инвестиционной привлекательности. Так работает несправедливая финансовая система».

По его словам, развитым странам сейчас приходится поднимать ставки.

«Это мера вынужденная. Иначе они не могут обуздать у себя инфляцию. Они напечатали беспрецедентный объем денег за время пандемии и раздали их. И абсорбируют эту ликвидность за счёт роста ставок. Итогом всех этих действий, конечно же, будет рецессия. В Европе она уже началась. В США, в принципе, тоже. Так что стоит готовиться к непростым временам в мировой экономике», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что американская и европейская экономики уже не могут быть драйверами глобализации.