Копенгаген, , 10:30 — REGNUM Дания, похоже, может столкнуться с проведением внеочередных парламентских выборов этой осенью. Об этом заявила премьер-министр страны от Социал-демократов Метте Фредериксен на заседании парламента, пишут датские СМИ.

Метте Фредериксен News Oresund

Однако во время 40-минутной речи премьер-министра страны не было прямого объявления о назначении даты выборов.

Как объясняют журналисты, после так называемого норкового скандала консервативная партия Вэнстре пригрозила объявить вотум недоверия однопартийному правительству.

Другие партии не поддерживают возможное голосование, и премьер-министр предположила, что сейчас «необычное время» для проведения внеочередных выборов.

«Сейчас мы находимся в очень тяжелом кризисе», — предупредила Фредериксен.