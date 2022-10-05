Луганск, 5 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 боевиков ВСУ. Об этом 5 октября сообщил Народная милиция (НМ) ЛНР в своём телеграм-канале.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и шесть единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что портал госуслуг Якутии и многофункциональные центры 5 октября начали принимать заявления на получение господдержки от семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса.