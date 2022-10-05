Псков, , 10:37 — REGNUM На государственной границе России в Псковской области установили палатки для обогрева и защиты от дождя прибывающих на международные пункты пропуска, сообщил 5 октября губернатор Михаил Ведерников. Тем временем многие стоящие в очередях ведут себя отвратительно и намеренно мусорят на российской земле.

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM информировало о сложной ситуации из-за большого количества людей, пытающихся пересечь границу РФ по различным причинам. Среди этих людей большую часть составляют граждане с территории б. УССР, стремящиеся попасть в Евросоюз.

В Псковской области усилили контроль на пограничных пунктах пропуска. Также для комфорта пересекающих границы установили палатки обогрева и защиты от дождя, кроме того, дополнительно увеличили число контейнеров и туалетов.

«Большого количества желающих ими воспользоваться пока нет. В палатках по один-два человека — всё-таки не зима, — рассказал Ведерников, добавив, что есть проблема — некоторые люди, не стесняясь, демонстративно разбрасывают мусор. — Тут особенно ничего не добавишь, кроме пожелания скорейшего пути на ту сторону границы».

Кроме того, власти региона проверили магазины и АЗС на возможность приобрести продукты питания, горячие напитки, зарядить телефон. Везде такая возможность есть.

«Приняли все необходимые дополнительные меры для усиления безопасности», — подытожил Ведерников.

Напомним, в Псковской области проходит госграница России с Эстонией и Латвией.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе с Эстонией развёрнуты мобильные военкоматы