Севастополь, 5 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. США, Великобритания и их сателлиты хотят, чтобы военные действия, которые сейчас идут на территории б. УССР, переместились в Россию. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 5 октября на совещании по вопросам безопасности в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

В ходе совещания обсуждались меры по обеспечению транспортной безопасности на полуострове. По словам Патрушева, эта тема особенно значима в контексте российской спецоперации.

«Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории [б. УССР] специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза также указал на риски, связанные с активностью стран НАТО в Черноморском регионе.

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