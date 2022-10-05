Брюссель, 5 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. 4 октября депутат Европарламента Абир Аль-Сахлани от шведской партии Центристов укоротила волосы ножницами прямо на заседании парламента. Как пишет газета Aftonbladet, политик сделала это, чтобы поддержать протесты в Иране.

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«Я так чертовски устала от этого стариковского бормотания, особенно когда речь идет о правах женщин. Я сделала это, чтобы показать, что голос иранских женщин здесь слышен повсюду», — рассказала Аль-Сахлани в интервью Aftonbladet.

Сначала она произнесла эмоциональную речь, в которой раскритиковала главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля за то, что он не встал на сторону иранских женщин, протестующих против «авторитарного режима».

Протесты, которые продолжаются по всему Ирану с середины сентября, вспыхнули после того, как 22-летняя Махса Амини скончалась во время ареста полицией.