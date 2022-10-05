Краснодар, , 10:22 — REGNUM В школах Кубани работают более 43 тыс. педагогов. Об этом в своём телеграм-канале 5 октября, поздравляя работников образовательных учреждений с Днём учителя, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев Kremlin.ru

«Для всех вас учитель — это не просто работа, это призвание и смысл жизни. Вы самоотверженно и профессионально выполняете свою работу. Помогаете нашим детям раскрыть свои таланты. Воспитываете в них настоящих патриотов края и страны, передаете ценности и жизненный опыт, вкладываете душу в своих учеников и к каждому из них относитесь, как к своему ребёнку», — отметил глава Кубани.

Кондратьев отметил, что именно учитель помогает детям сделать первые шаги в мир знаний и всегда находится рядом — и в период победи, и в период трудностей.