Париж, 5 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Женщина и двое ее детей, которые содержались в лагере в Сирии, были репатриированы во Францию, и это решение приветствовалось и подвергалось критике, в то время как несколько больных и осиротевших французских детей все еще ждут возможности вернуться в страну, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Женщина и двое ее детей из лагеря на северо-востоке Сирии вернулись на национальную территорию», — сообщили AFP в национальной антитеррористической прокуратуре, подтвердив информацию из нескольких источников, близких к делу.

Семья приземлилась в аэропорту Ле Бурже на борту медицинского самолета. Один из детей действительно болен. Мать франко-марокканского происхождения была арестована по прибытии во Францию.

Это первая репатриация с 5 июля, когда Франция вернула 35 несовершеннолетних и 16 матерей из лагерей для военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европейский союз рассматривает возможность замораживания активов и введения запретов на поездки в отношении ряда иранских чиновников, причастных к подавлению протестов.

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