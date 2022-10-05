Ростов-на-Дону, 5 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Южном военном округе (ЮВО) начался первый этап контрольной проверки соединений и воинских частей за летний период обучения с проведением контрольных занятий. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

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В ходе мероприятий, которые пройдут на общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах округа в Абхазии, Армении и Южной Осетии, будут проведены учебные стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники. Военнослужащие также сдадут контрольные нормативы по тактико-специальной, технической и физической подготовке.

пресс-служба ЮВО «Комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений и воинских частей принимать нестандартные решения в условиях современного боя, умения управлять приданными тактическими группами родов войск».

Лучшие подразделения по итогам проверки смогут претендовать на получение звания «Ударное».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе учений в Казахстане Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отрабатывают учебные вопросы и совместные тактические задачи.