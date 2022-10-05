Владивосток, , 12:17 — REGNUM В школах Приморья в этом году по нацпроекту «Образование» появятся ещё 43 «Точки роста» — современные оснащенные всем необходимым лаборатории для изучения естественных наук и передовых цифровых технологий. Работа по подготовке кабинетов и оборудования уже закончена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Нацпроект Permkrai.ru

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Так, в Фокино первая «Точка роста» торжественно открылась в школе №256.

«Ребята будут заниматься здесь проектной деятельностью по химии, физики, биологии и робототехники. «Точка роста», оборудование и формы работы открывают новые возможности для учебно-воспитательного процесса и позволяют сформировать комфортное пространство не только для проектной, но и для исследовательской деятельности школьников, повысить творческую и социальную активность ребят. Без нацпроекта школа не могла бы сама подобные лаборатории оснастить», — пояснила директор школы Наталья Маркова.

Отмечается, что в 2023 году в Фокино планируют открыть ещё одну «Точку роста» в школе №251.

«Всего до конца 2024 года в крае планируется открыть 411 «Точек роста», — уточнила министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала нового учебного года в Иркутской области, благодаря нацпроекту «Образование», открылись 146 центров образования «Точка роста». Как сообщает 20 сентября пресс-центр правительства региона, такие центры естественно-научной и технологической направленности созданы на базе сельских школ 35 муниципальных образований.