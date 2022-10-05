Москва, , 10:19 — REGNUM Фейки об изнасиловании, которые распространяла экс-омбудсмен киевского режима Людмила Денисова, помогли получить западное оружие для ВСУ. В этом она сама призналась в ходе в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), фрагмент которого уже разместили в Rutube- и Telegram-каналах.

Людмила Денисова Ombudsmanrf.org

В разговоре якобы с американским дипломатом, бывшим послом США в России Майклом Макфолом Денисова не смогла озвучить ни одной фамилии «жертв» произошедшего (фейковых изнасилований и других «зверств» российских солдат).

«Когда я выступала в итальянском парламенте, некоторые депутаты были увлечены собой, смотрели что-то в телефоне. Но когда я начала рассказывать, они отложили телефоны. Там есть такая партия «Пять звёзд», которая была против поставки оружия [на территорию бывш. УССР], они сказали — «нет, мы теперь за и будем голосовать за предоставление оружия», — добавила Денисова.

Напомним, что экс-омбудсмен получила всемирную известность в апреле 2022 года, когда ежедневно рассказывала западным СМИ о якобы зверствах российских солдат в Буче. При этом даже официальные представители киевского режима признали приведенные ею факты выдумками.