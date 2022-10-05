Кишинёв, , 10:18 — REGNUM Партия социалистов Молдавии не участвует в бессрочной протестной акции, проходящей в Кишинёве, потому что её организовала партия «Шор». Об этом сообщил на телеканале N4 исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

«Мы считаем, что ситуация в Республике Молдова требует общенациональной повестки дня, общенационального протеста, который не только выдвинет определенные требования, а добьется выполнения этих требований», — сказал Батрынча.

Он заявил, что «Шор» — своя политическая повестка, а у ПСРМ — своя. Лидер партии также сообщил, что в течение прошедших весны и лета социалисты провели 68 протестных акций. Батрынча также заявил, что будут новые протесты, но не в том формате, который выбрали в «Шор».

Напомним, бессрочная протестная акция в Кишинёве длится с 18 сентября. Активисты разбили палаточный городок. По воскресеньям в центре столицы проводят массовые митинги.

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