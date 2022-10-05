5 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В соцсетях подчеркнули, что новые регионы РФ необходимо защитить от бандеровцев и неонацистов.

Сибирская редакция ИА REGNUM, , 10:44 — REGNUM В социальных сетях 5 октября активно обсуждают информацию о том, что президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и Донецкой Народной Республикой (ДНР), Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской областью, Херсонской областью и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Договоры подписаны по итогам референдумов, состоявшихся на указанных территориях с 23 по 27 сентября 2022 года. Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выступило за воссоединение с Россией. Люди устали от бесчинств киевского режима и ищут защиты. Они стремятся к спокойной и мирной жизни в составе РФ.

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«Освободим территории от бандеровцев и натовцев!» — призывает подписчик новостного телеграм-канала с ником Василий.

«Пора дать жёсткую ответочку киевскому режиму!» — убеждён В.

«Пора сравнять киевский режим с землёй!» — пишет Наталья. «Уничтожим киевский режим!» — поддерживает Владимир Ю.

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«Теперь мы должны защитить людей, которым дали надежду!» — отметила Лена Ж.

«Ждём теперь обращения Путина. Верим нашему президенту!» — комментирует Елена.

«Добро пожаловать, братья, на Родину, в Россию!!!» — рад Алекс П.

«Наши солдаты защищают своих родных русских, свои русские земли, за которые их предки проливали кровь, защищают нынешнюю и будущую безопасность наших детей. Пора бы всем нацпредателям это понять», — пишет D. D.

«Главное — это защитить теперь уже российские регионы», — сделала вывод Алёна.

«Мы один народ, и мы должны друг друга защищать!» — подытожила обсуждение Анна Г.