Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Женщина-водитель автомобиля Toyota, останавливая которую полицейские Санкт-Петербурга выпустили десятки пуль, стала фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям УК РФ, сообщили 5 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На автоледи надевают наручники прес-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 3 октября у дома 3 по проспекту Сизова в Приморском районе города нарядом ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль Toyota Corolla. Все требования полицейских водитель игнорировал и, увеличивая скорость, пытался скрыться. Чтобы остановить опасного водителя сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие.

За рулем иномарки оказалась 31-летняя женщина, которая в 2020 году была лишена водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде. Спустя полтора года женщина решила вновь сесть за руль, при этом не восстановив водительский документ. Автомобилем она управляла в наркотическом опьянении.

«В салоне Toyota был обнаружен пакетик с белым порошком. Экспресс-анализ показал, что в пакете находится синтетическое наркотическое вещество», — добавили в Главке МВД.

В результате в отношении нарушительницы возбудили сразу два уголовных дела: по статье 228 («Незаконный оборот наркотических средств») и статье 264.1 («Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения») УК РФ.

«В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения», — подытожили в полиции.

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