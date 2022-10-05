Ярославль, 5 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура проверит сообщение в СМИ о судьбе кресла экс-мэра города Владимир Волкова. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

сайт мэрии Ярославля Владимир Волков в рабочем кабинете в мэрии Ярославля

Журналисты обратили внимание на то, что экс-мэр на новом месте работы в подмосковных Люберцах сидит в кресле, которое очень похоже на то, что было у него в Ярославле.

Сайт администрации ГО Люберцы Владимир Волков в Люберцах

По данным издания, такое кресло может стоить от от 124 до 198 тысяч рублей. Прокуратуре предстоит выяснить, было ли кресло муниципальным имуществом, и если да, где оно находится теперь.

Напомним, что у прокуратуры уже были претензии к Владимиру Волкову. В частности, в 2021 году орган посчитал, что бывший мэр не уведомил комиссию по соблюдению запретов о решениях мэрии, которые затрагивали интересы знакомых главы Ярославля. Правда, комиссия не установила личной заинтересованности мэра в этих решениях, и депутаты посчитали нарушение несущественным.