Барнаул, 5 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 5 октября известила о вынесении приговора по уголовному делу в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Ш. Наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года она получила в Барнауле за превышение должностных полномочий.

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Суд установил, что в июле 2018 года Ш. без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище. Затем указанные материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений (впоследствии двум фигурантам вынесены обвинительные приговоры).

Такие действия существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства из-за невозможности установления обстоятельств для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, принципы осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, а также дискредитировали судебную систему.

Также Ш. лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок два года.

Приговор суда в законную силу не вступил. Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2022 года УФСБ России по Алтайскому краю известило о пресечении незаконной деятельности бывшего генерального директора АО «Комбинат школьного питания — Глобус», в результате которой муниципальное учреждение лишилось 15,5 млн рублей.

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