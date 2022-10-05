Москва, , 10:12 — REGNUM Необеспеченная эмиссия доллара и евро приводит к очевидному инфляционному шоку, а американская и европейская экономики перестали быть драйвером глобализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ООН высказывает обоснованную озабоченность ближайшими перспективами мировой экономики. Но парадокс в том, что либеральная рыночная экономика в мире приводит к тому, что от роста экономики «плюшки» получают в основном развитые крупные страны, а при экономическом кризисе «оплеухи» чаще достаются развивающимся экономикам. Это формировалось десятилетиями, но сейчас коса нашла на камень, — сказал Ордов. — Необеспеченная эмиссия доллара и евро приводит к очевидному инфляционному шоку, а американская и европейская экономики перестали быть драйвером глобализации, да и финансовая форма европейских стран оставляет желать лучшего».

По его словам, в условиях привязки мировой финансовой системы к доллару и евро у эмитентов этих валют вполне естественно появляется желание «продолжить банкет за чужой счёт», обменивая реальные активы и товары на нереально огромное количество денежных знаков.

«Как только европейский ЦБ поднял свою учетную ставку до 1,25%, сразу появились слухи о скором банкротстве трёх крупнейших европейских банков. Если эти сценарии сбудутся, то коллапс мировой экономике гарантирован. Евро и доллар становятся для мировой экономики подобием этакого тяжелого чемодана без ручки. До конца года мы увидим, кто должен будет оплатить счёт мировой экономической рецессии», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что развитые страны смогут быстро взять инфляцию под контроль и ограничиться краткосрочным экономическим спадом.

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