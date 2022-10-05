Рыбинск, Ярославская область, , 10:18 — REGNUM В Ярославской области подросток напала на 60-летнюю пенсионерку и ограбила её. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

Инцидент произошёл в Рыбинске в апреле этого года. 16-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошла к незнакомой женщине и попросила позвонить с её телефона. Женщина отказалась давать телефон.

«Несовершеннолетняя злоумышленница, вооружившись приисканным на месте преступления обломком кирпича, внезапно напала сзади на потерпевшую, нанесла несколько ударов по голове, а затем похитила имущество на сумма более 7000 тысяч рублей, после чего скрылась с места преступления», — сообщилив СУ СКР по Ярославской области.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

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