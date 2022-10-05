Рыбинск, Ярославская область, 5 октября 2022, 10:18 — REGNUM В Ярославской области подросток напала на 60-летнюю пенсионерку и ограбила её. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.
Инцидент произошёл в Рыбинске в апреле этого года. 16-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошла к незнакомой женщине и попросила позвонить с её телефона. Женщина отказалась давать телефон.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.
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