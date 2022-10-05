* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 10:11 — REGNUM Глава управления информации и культуры афганской провинции Бадахшан сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в плен четырёх членов Фронта сопротивления в ходе спецоперации в уезде Шикаи.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Моазуддин Ахмади также сообщил Afghanistan International, что в горных районах уезда Шикаи продолжается операция по зачистке.

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3 октября Фронт национального сопротивления объявил, что его силы захватили уезд Шикаи район и взяли в плен маулави Акрама, главу уездной администрации, вместе с десятью другими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Фронт также опубликовал видео пленного талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновника.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опроверг сообщения о захвате уезда Шикаи.