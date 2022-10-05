Москва, 5 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Текст указа опубликован 5 октября на портале правовой информации.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

Согласно указу президента, временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области назначается Евгений Балицкий, руководивший администрацией региона до вхождения его в состав РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, врио глав ДНР и ЛНР назначены Денис Пушилин и Леонид Пасечник.