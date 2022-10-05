В Молдавии рассказали о непростых отношениях социалистов с коммунистами
Кишинёв, 5 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Между Партией социалистов Молдавии и Партией коммунистов выстроились непростые отношения. Об этом сообщил на телеканале N4 исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.
«Честно говоря, это сложно понять. Коммунисты ничего не делают, чтобы выйти из Блока коммунистов и социалистов, не говорят о разногласиях. С одной стороны, у нас было в блоке прекрасное сотрудничество. С другой стороны, мы наблюдаем их сотрудничество с другой партией», — сказал Батрынча.
Он отметил, что члены ПКРМ прошлым летом участвовали в протестных акциях и ПСРМ, и партии «Шор». Политик подчеркнул, что в рамках парламента социалисты и коммунисты координируют свои действия, а за пределами парламента партии действуют самостоятельно.
Напомним, на парламентских выборах 2021 года ПКРМ и ПСРМ шли единым блоком. Они получили в общей сложности 32 места в парламенте из 101, из которых девять достались коммунистам, а 23 — социалистам.