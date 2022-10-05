Кишинёв, 5 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Между Партией социалистов Молдавии и Партией коммунистов выстроились непростые отношения. Об этом сообщил на телеканале N4 исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Честно говоря, это сложно понять. Коммунисты ничего не делают, чтобы выйти из Блока коммунистов и социалистов, не говорят о разногласиях. С одной стороны, у нас было в блоке прекрасное сотрудничество. С другой стороны, мы наблюдаем их сотрудничество с другой партией», — сказал Батрынча.

Он отметил, что члены ПКРМ прошлым летом участвовали в протестных акциях и ПСРМ, и партии «Шор». Политик подчеркнул, что в рамках парламента социалисты и коммунисты координируют свои действия, а за пределами парламента партии действуют самостоятельно.

Напомним, на парламентских выборах 2021 года ПКРМ и ПСРМ шли единым блоком. Они получили в общей сложности 32 места в парламенте из 101, из которых девять достались коммунистам, а 23 — социалистам.