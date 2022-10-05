Севастополь, 5 октября 2022, 10:15 — REGNUM Активность стран НАТО в Черноморском регионе ставит под удар безопасность Крыма. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 5 октября на совещании по безопасности в Крыму.
«Серьёзным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе», — сказал Патрушев.
Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза РФ также указал на высокий уровень террористических угроз в Крыму.
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