Севастополь, 5 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Активность стран НАТО в Черноморском регионе ставит под удар безопасность Крыма. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 5 октября на совещании по безопасности в Крыму.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Серьёзным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза РФ также указал на высокий уровень террористических угроз в Крыму.

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