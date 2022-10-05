Офицер ВС Швеции назвал учения с военными США «четким сигналом» России
Стокгольм, 5 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Исторически нейтральная Швеция теперь отрабатывает военные маневры и приемы с активно участвующими в военных кампаниях США. Об этом сообщает The New York Times в репортаже, где журналисты издания следили за корпусом морской пехоты США во время учений на Стокгольмском архипелаге.
Это во многом новая ситуация для обеих стран, отмечает газета. Для военных из США это дает возможность потренироваться в новых условиях, а для шведов потренироваться в приближенных к реальному бою условиях.
Среди прочего подразделения морской пехоты США должны отработать погружение в холодной воде Стокгольма с тяжелой техникой и пулеметами в руках, рассказал изданию американский генерал Эндрю Придди.
«Это определенно другой тип климата, чем в Афганистане и Ираке», — отметил Придди.
Кроме того, офицер вооруженных сил (ВС) Швеции Адам Кэмел сказал журналистам, что учения посылают четкий сигнал, в частности России.
«Мы едины и стремимся защитить Швецию и весь этот регион», — заявил менее высокопоставленный шведский военный.