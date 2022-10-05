Стокгольм, 5 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Исторически нейтральная Швеция теперь отрабатывает военные маневры и приемы с активно участвующими в военных кампаниях США. Об этом сообщает The New York Times в репортаже, где журналисты издания следили за корпусом морской пехоты США во время учений на Стокгольмском архипелаге.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Это во многом новая ситуация для обеих стран, отмечает газета. Для военных из США это дает возможность потренироваться в новых условиях, а для шведов потренироваться в приближенных к реальному бою условиях.

Среди прочего подразделения морской пехоты США должны отработать погружение в холодной воде Стокгольма с тяжелой техникой и пулеметами в руках, рассказал изданию американский генерал Эндрю Придди.

«Это определенно другой тип климата, чем в Афганистане и Ираке», — отметил Придди.

Кроме того, офицер вооруженных сил (ВС) Швеции Адам Кэмел сказал журналистам, что учения посылают четкий сигнал, в частности России.

«Мы едины и стремимся защитить Швецию и весь этот регион», — заявил менее высокопоставленный шведский военный.