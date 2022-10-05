Уфа, 5 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поручил чиновникам организовать 11 октября в местах боевого слаживания воинов из региона торжественные мероприятия в честь Дня республики с официальным поздравлением земляков и концертной программой для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Mil.ru Частичная мобилизация

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Вопросы организации частичной мобилизации в Башкирии, оказания поддержки военнослужащим и членам их семей были рассмотрены на совещании в республиканском правительстве.

«Уже сейчас нужно выходить на командиров воинских частей, чтобы согласовать праздничную программу. Наши бойцы должны чувствовать тесную связь с Башкирией. А главам муниципалитетов надо пригласить членов семей военнослужащих на районные торжества», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров также сообщил, что нужно создать комфортные условия для подготовки воинов, обеспечить их всем необходимым для выполнения задач спецоперации.

Сообщается, что формировать грузы для воинов помогают бизнесмены и неравнодушные жители.

Хабиров заявил, что Башкирия возьмёт на себя обеспечение мобилизованных жителей спальными мешками, аптечками и обмундированием.

«Для наших ребят сейчас важны два понятия — справедливость и уважение. Они выражаются в том числе и в нашей поддержке бойцов, их родных и близких. Я очень признателен главам районов, которые посетили места боевого слаживания, организовали доставку необходимых вещей и оборудования», — заявил глава региона.

Сообщается, что в Башкирии сформировали бригады республиканских артистов и творческих коллективов для посещения всех мест боевого слаживания.

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