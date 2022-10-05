Министры обороны США и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества
Эр-Рияд, 5 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Министр обороны Саудовской Аравии Халед бин Салман аль Сауд провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом 5 октября сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление министерства обороны королевства.
По последним данным, переговоры министров состоялись по инициативе американской стороны. Отмечается, что главной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы, представляющие двусторонний интерес.
По информации журналистов, в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Йемене, а также процесс снятия санкций с Ирана.
Это первые переговоры, которые принц Халед бин Салман провёл в статусе министра обороны страны. Ранее он был назначен на этот пост вместо своего брата принца Мухаммеда бин Салмана, занявшего должность премьер-министра.