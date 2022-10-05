Эр-Рияд, 5 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Министр обороны Саудовской Аравии Халед бин Салман аль Сауд провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом 5 октября сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление министерства обороны королевства.

@kbsalsaud Принц Халед бин Салман

По последним данным, переговоры министров состоялись по инициативе американской стороны. Отмечается, что главной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы, представляющие двусторонний интерес.

По информации журналистов, в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Йемене, а также процесс снятия санкций с Ирана.

Это первые переговоры, которые принц Халед бин Салман провёл в статусе министра обороны страны. Ранее он был назначен на этот пост вместо своего брата принца Мухаммеда бин Салмана, занявшего должность премьер-министра.