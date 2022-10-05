Москва, 5 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил врио главы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, врио губернатора Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Так, врио главы ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник, губернатора Херсонской области — Владимир Сальдо, Запорожской области — Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.

Читайте также: Путин подписал документы о воссоединении с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсоном