Донецк, , 10:06 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Боевики ВСУ снова обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка.