Стокгольм, 5 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Цены на продовольствие в Швеции за год выросли на 14%, и похоже, что рост не замедлится. Об этом пишет новостная служба ТТ, ссылаясь на цифры с сайта Matpriskollen.

(сс) ccipeggy Магазин

По словам основателя сайта Matpriskollen Ульфа Масура, цены на некоторые товары и отдельные бренды совсем не выросли или выросли очень незначительно.

«Это означает, что осталось невероятное большое количество потенциала для роста … Так что он будет продолжаться», — предупредил Масур.

Он также отметил, что все больше покупателей в Швеции ищут дисконтные магазины, где цены на продукты ниже среднего по стране.