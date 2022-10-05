Москва, 5 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Пасечника на должность врио главы Луганской Народной Республики. Текст документа опубликован 5 октября на портале правовой информации.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

Новый руководитель российского региона занимал должность главы ЛНР в период независимости республики.

Напомним, врио главы ДНР стал Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ четырёх новых субъектов.