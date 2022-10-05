Тюмень, , 10:04 — REGNUM Тюменский спирт планируют поставлять в Африку. Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

Спирт Zen.yandex.ru

Представительство в Африке намерен открыть один из агрохолдингов региона. Компания планирует закупить собственные танк-контейнеры для доставки продукции, чтобы не зависеть от решений сторонних логистических компаний.

«Наш завод способен производить 1,6 млн декалитров спирта в год, однако с учётом перенасыщенности российского рынка этим продуктом, реализовать весь объём внутри страны очень сложно. На этом фоне экспорт является единственным вариантом увеличить объёмы производства», — пояснил генеральный директор компании Сергей Мамонтов.

Отмечается, что тюменский спирт признан международными экспертами, как один из лучших, он конкурирует за первое место по качеству с канадскими производителями — признанными лидерами африканского рынка.

Ожидается, что первая поставка тюменского спирта в Африку состоится до конца 2022 года. Инвестиции в проект могут составить до 200 млн рублей.