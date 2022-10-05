Стокгольм, 5 октября 2022, 10:07 — REGNUM Обещанные субсидии на электроэнергию, которые уходящее правительство Швеции попросило национального регулятора Svenska kraftnät подготовить, могут быть выплачены уже в этом году. Об этом в интервью TT рассказала глава одного из отделов ведомства Малин Стрид.
По словам представителей Svenska kraftnät, субсидии имеют первостепенное значение как для потребителей, так и для компаний.
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы попытаться оказать поддержку как можно быстрее и тогда, когда это принесет наибольшую пользу», — заметила Стрид.
Чтобы субсидии стали реальностью, предложение должно быть одобрено Инспекцией по энергетическим рынкам, которая, среди прочего, должна проверить соблюдение законодательства ЕС о вмешательстве в рынок.